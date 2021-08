Sabato 28 Agosto 2021, 05:02

AMBIENTE

A spasso in mezzo alla natura per scoprire e riconoscere le specie arboree che più aiutano nella mitigazione del clima in città. L'iniziativa, promossa da Comune, si svolge nell'ambito del progetto europeo Life Clivut (Climate value of urban trees, che vede coinvolte come città italiane Perugia e Bologna) e prevede cinque passeggiate gratuite, aperte a tutti, che si svolgeranno nei prossimi giorni, dal 10 al 26 settembre. Le passeggiate saranno guidate da esperte botaniche del progetto Clivut, che illustreranno alcuni elementi della fenologia, la scienza che studia il rapporto tra fattori climatici e vita vegetale, e che aiuta a monitorare il cambiamento climatico. Verranno inoltre spiegati concetti chiave utili a riconoscere le specie presenti nei parchi interessati e verranno forniti dati sull'assorbimento di Co2 e Pm10 per ogni albero.

IL PROGRAMMA

Ecco il calendario delle passeggiate. Venerdì 10 settembre, ore 18 percorso urbano (via Luigi Masi, viale Roma, giardini del Frontone); sabato 11 ore 18 lungo Tevere; domenica 12 ore 9 parco Chico Mendez; sabato 25 ore 18 parco Chico Mendez; domenica 26 ore 9 percorso urbano (via Luigi Masi, viale Roma, giardini del Frontone). Punti di ritrovo: percorso urbano in via Luigi Masi-lato sede Rai; lungo Tevere: parcheggio supermercato vicino al ponte di legno; parco Chico Mendez via Cortonese, parcheggio stazione Cortonese del minimetrò.

COME PARTECIPARE

Per partecipare è necessario prenotare con un sms al numero 3383732256 (Luigia) oppure 3388828426 (Chiara) o inviando una mail a luigia@lifeclivut.com indicando nell'oggetto Passeggiate clivut 2021. L'iscrizione deve avvenire almeno due giorni prima della passeggiata, per una adeguata organizzazione relativa al rispetto delle disposizioni anti Covid-19. Il numero massimo di partecipanti è di 20 persone. Le passeggiate hanno una durata di due ore circa ciascuna: l'iniziativa è adatta sia per gli adulti che per i bambini dai 9 anni in su.

Riccardo Gasperini