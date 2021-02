© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PARTITALa partita dell'alienazione delle quote detenute dal Comune in Minimetrò al centro del dibattuto ieri in commissione Bilancio. L'ente è titolare di 6.090 azioni, pari al 70 per cento del capitale della società. Con deliberazione del consiglio comunale del gennaio 2018, l'amministrazione ha individuato, tra le misure correttive per ripianare il disavanzo tecnico, avallate dalla corte dei conti, la dismissione della partecipazione societaria. Il Comune ha affidato l'incarico per la perizia di stima del valore delle azioni detenute a un professionista scelto con procedura comparativa pubblica e, in seguito alla perizia, il valore delle azioni possedute è stato stimato in euro 12.338.199,30 euro. Elementi ricordati ieri nei lavori della commissione, dove sono state ripercorse le tappe che caratterizzeranno l'intera operazione. Operazione sulla quale Sandro Paiano, amministratore unico di Minimetrò, ha invitato a una revisione della perizia, in conseguenza della situazione economica e sociale determinata dalla pandemia. «Il valore stimato della partecipazione azionari risale a prima dell'emergenza sanitaria, quindi si basa su parametri di bilancio diversi rispetto a quelli che stiamo registrando sia per il 2020 che per il 2021. Nel mondo dell'economia e delle attività in virtù di questa emergenza sanitaria e del nuovo contesto economico tutte le stime fatte ante Covid sono necessariamente in corso di aggiornamento». Su questo aspetto, il dirigente comunale Dante De Paolis, ha confermato che la perizia sarà aggiornata prima della gara, in conseguenza dei cambiamenti che la pandemia ha portato a tutto il settore trasporti e in generale. Presenti al dibattito anche l'assessore al Bilancio Cristina Bertinelli, il mobility manager Leonardo Naldini, i rappresentanti sindacali del settore trasporti Stefano Maiarelli per Cgil Filt, Gianluca Giorgi per la Fit Cisl e David Pettinacci per la Uil Trasporti, oltre ai componenti della commissione. Francesco Vignaroli (Progetto Perugia)ha sollevato la questione del prolungamento della tratta del minimetrò fino a Monteluce, come previsto dal progetto iniziale e delle sue conseguenze sul bilancio comunale. Per lui è fondamentale sapere con certezza quali vincoli, in termini di costi, avrebbe il Comune se il nuovo socio privato realizzasse l'eventuale allungamento della tratta. Naldini e De Paolis hanno spiegato, tra le altre cose, che «la vendita delle azioni non modifichi in alcun modo il rapporto operativo tra Comune e Minimetrò, quindi il contratto di servizio e il rapporto con l'utenza». Hanno anche precisato che il fatto che un'azienda di trasporti sia di proprietà di enti locali è una anomalia tutta italiana che la stessa legislazione europea tende a superare, separando i ruoli.© RIPRODUZIONE RISERVATA