Venerdì 23 Luglio 2021, 05:02

DAL PALAZZO

Sulla proposta del minimetro operativo anche di notte arriva un sì da parte della commissione Urbanistica ma dall'azienda si parla di una possibilità difficile da attuare. Il tema è stato affrontato ieri nella discussione dell'ordine del giorno presentato da Francesco Zuccherini (Pd), accolto dall'opposizione (si è astenuta la maggioranza), che chiede il funzionamento notturno della linea fra il centro e Pian di Massiano. Ai lavori della commissione è intervenuto, per Minimetrò, l'ingegner Luca Patiti, secondo cui oggi a fronte di 4 mila validazioni al giorno rispetto alle 8mila del 2019, è complicato valutare ogni ipotesi di prolungamento serale. Durante il dibattito il consigliere Fabrizio Croce (Ipp) ha proposto di intervenire innanzitutto utilizzando lo strumento del questionario per raccogliere opinioni e suggerimenti dalla popolazione sui sistemi di trasporto pubblico e sull'utilizzo del minimetrò in particolare. Sul piatto anche la proposta di valutare una tariffazione ridotta per alcune fasce orarie, partendo da quelle notturne.

L'assessore Luca Merli ha ricordato di aver contattato due mesi fa la società per valutare l'ipotesi di procedere con alcuni prolungamenti dell'esercizio visto che nei mesi precedenti le manifestazioni erano state cancellate e non ci sono stati prolungamenti di orario. «Oggi vi è la volontà di riaprire il dibattito ove le restrizioni dovute al Covid-19 dovessero allentarsi».