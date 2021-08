Martedì 3 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

Una settimana senza minimetrò per perugini e turisti e al primo giorno è già caos. Fino a lunedì, infatti, il servizio di metropolitana di superfice, come ogni anno, è temporaneamente chiuso per la necessità di effettuare interventi di manutenzione programma e seguire, così, le procedure di legge previste dagli enti di controllo.

LO STOP

Un periodo di fermo a cui i perugini sono abituati sin da quando le rosse carrozze sono state inaugurate nel 2008, ma per cui la mobilità è assicurata grazie al, come spiegano anche dalla minimetrò, servizio autobus di linea di Busitalia. Ma forse qualcosa non ha funzionato e, sin dal primo mattino, come raccontano le tante segnalazioni da parte dei cittadini, alle fermate dell'autobus vicine alle carrozze dell'archistar Jean Nouvel hanno ospitato decine e decine di persone in attesa.

DISAGI

Tra le segnalazioni dei disagi, c'è quella di chi in centro ci lavora e che, a causa del caos trasporti, ha raggiunto e aperto la propria attività con un'ora di ritardo. «Ho aspettato in via Cortonese per 50 minuti il solito servizio sostitutivo con una linea autobus Mm2 racconta Cesare, un commerciante di corso Cavour che utilizza quotidianamente i mezzi di trasporto per spostarsi in città ma niente, non è passata. Così dopo quasi un'ora è arrivata la G e, insieme ad una quindicina di persone, siamo saliti, ma l'autobus era già pieno e siamo stati stipati per tutto il viaggio. Non ho idea di cosa non abbia funzionato a differenze degli altri anni quando, nonostante lo stop del minimetrò per la necessaria manutenzione, il servizio di trasporto sostitutivo era puntuale e comodo. So solo che ho aperto il negozio un'ora in ritardo e che ho fatto il viaggio insieme, in epoca di Covid, insieme a troppe persone».

TURISTI IN CRISI

Una situazione di grave disagio che non ha toccato solo solo i cittadini, ma che ha gravato anche sui tanti turisti che, in questi giorni, hanno preso d'assalto il capoluogo. Qualcuno ha pensato di fare una toccata e fuga lasciando l'auto a Pian di Massiano sfruttando le navette veloci, altri visitatori, come sempre più spesso accade, alloggiano in periferia e non nell'acropoli. Per loro, a causa dello stop, solo tanti problemi. Come raccontato da un perugino che, mentre passeggiava al Percorso Verde, è stato fermato più volte da turisti disorientati che non riuscivano a salire nell'acropoli per la mancanza di corse. «Vedendo una famiglia di turisti in difficoltà ha spiegato il perugino li ho accompagnati personalmente alla stazione dell'autobus in via Cortonese dove hanno atteso per oltre 45 minuti». Nonostante lo stop al minimetrò, come spiegano dalla società, le scale mobili e l'ascensore inclinato attigui alla stazione del Pincetto, continueranno il loro regolare esercizio

Cristiana Mapelli