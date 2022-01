Giovedì 13 Gennaio 2022, 05:01

MOBILITÀ

Arriva a una svolta la partita della vendita da parte delle Comune delle quote Minimetrò spa, 6.090 azioni pari al 70 per cento del capitale della società. Ieri la commissione Bilancio di palazzo dei Priori, con 9 voti dei consiglieri di maggioranza (3 contrari, opposizione), ha dato l'ok alla pratica. L'iter si è avviato oramai da tempo ed è passato anche per una perizia di stima del valore delle azioni in possesso dell'ente. L'ultimo aggiornamento racconta che il valore si aggira sugli 11 milioni, somma che sarà individuata quale base di asta. Il Comune ha precisato che «la gara, in ogni caso, dovrà essere riservata solo a favore di una società di capitali che, per l'oggetto, offra la possibilità di fornire direttamente servizi qualificati o tecnologie ricompresi fra quelli previsti nell'oggetto sociale. Inoltre, il socio privato di Minimetrò, che è anche socio industriale, potrà esercitare il diritto di prelazione come previsto per legge». Molteplici, secondo l'amministrazione (in commissione c'era l'assessore al Bilancio Cristina Bertinelli) sono i vantaggi che deriverebbero dalla vendita delle azioni. Tra questi, l'introito di una somma di circa 11 milioni che andrà a beneficio del saldo di cassa, con minori interessi passivi sull'anticipazione di tesoreria, e contribuirà a ripianare il disavanzo tecnico accertato con il rendiconto di gestione dell'esercizio 2014. Perplessità sull'operazione è stata espressa da Francesco Zuccherini (Pd) e Maria Cristina Morbello (M5s).