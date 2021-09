Martedì 7 Settembre 2021, 05:02

Minacciata, segregata nella casa in provincia di Perugia, impossibilitata ad uscire se non per andare dal medico. Costretta al velo integrale, con i suoi documenti sequestrati dal marito e tre figli piccoli a cui è stata negata anche la scuola per «non instaurare rapporti con gli italiani». Un incubo durato anni e da cui Fatima (nome di fantasia), 33 anni e origini marocchine, ha trovato il coraggio di uscire. Denunciando la sua triste storia a Souad Sbai, politica italiana e presidente della onlus Acmid Donna, che le ha fatto da interprete, e all'avvocato napoletano Gennaro De Falco. Nella denuncia presentata al tribunale di Perugia, la 33enne riferisce uno storia incredibile: una volta giunta in Italia dal Marocco, il marito non le ha mai permesso di uscire di casa, se non per visite mediche e i tre parti. I tre figli della coppia, tutti nati in Italia, tra i 3 e i 6 anni, sono stati affidati alla mamma, ma quando la famiglia nel 2019 è tornata nel Paese d'origine la donna ha maturato la convinzione di volersi liberare di suo marito: è riuscita a farsi consegnare un duplicato del passaporto e a tornare in Italia ma senza i bimbi, affidati alla nonna materna. Ora Fatima si trova in una località segreta, ma continua a vivere con la paura per la sua incolumità. Come la giovane, sempre straniera, che domenica si è presentata al pronto soccorso denunciando di essere stata picchiata dal fidanzato in un centro commerciale. Per lei, lividi, ferite e dieci giorni di prognosi.

E.Prio.