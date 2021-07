Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:01

L'EPISODIO

SAN GIUSTINO Arrestato in flagranza per atti persecutori un sessantenne di San Giustino. L'uomo era stato denunciato più volte per continui pedinamenti, minacce, insulti alla ex moglie, dalla quale è separato da tempo, ed alla figlia. Lunedì mattina, in preda ad un eccesso d'ira e gelosia, ha affrontato quest'ultima brandendo un'ascia e minacciando di spaccarle la testa. «Dimmi chi frequenta tua madre», le ha intimato.

Appena il padre padrone si è allontanato, la ragazza ha chiesto aiuto al numero di emergenza della Compagnia carabinieri di Città di Castello che ha inviato immediatamente una pattuglia della stazione sangiustinese. Acquisite le informazioni necessarie, verificata l'assenza di feriti, i militari hanno avviato le ricerche dell'uomo, rintracciato poco distante. Lui non ha opposto resistenza, ha ammesso le proprie responsabilità, ha consegnato l'accetta che nel frattempo aveva riportato a casa. Arrestato, ha atteso nella camera di sicurezza della caserma l'udienza per direttissima, svoltasi ieri mattina. A suo carico, dopo la convalida del provvedimento, il magistrato ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di San Giustino, rinviando il dibattimento al 14 luglio.

Era febbraio quando i carabinieri di San Giustino arrestarono un 55enne evaso dai domiciliari. Indagato da alcuni mesi per stalking nei confronti della moglie aveva ripetutamente violato le prescrizioni del giudice, finalizzate ad interromperne le condotte vessatorie.

A marzo è finito nei guai un ragazzo che aveva perfino affisso manifesti in giro nei quali dichiarava il suo amore per una donna. Né si era astenuto da telefonate e minacce, frutto del suo sentimento malato. Ad aprile arrestato un 44enne responsabile di atti persecutori verso la ex, nonostante il divieto di avvicinamento. Sono gli ultimi casi di una situazione che presenta elementi di criticità in tutto il comprensorio. Il Centro Medusa di Città di Castello, inaugurato a novembre, ha ricevuto ben 280 chiamate al numero di accoglienza telefonica 353.4164699, in funzione h24 sette giorni la settimana. L'attività d'ascolto è sfociata in 76 colloqui che per 26 donne ha aperto le porte d'accesso ai servizi gratuiti di assistenza, affiancamento, consulenza psicologica.

Walter Rondoni

