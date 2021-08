Domenica 22 Agosto 2021, 05:01

LA VICENDA

CITTA' DI CASTELLO Esigente e fumino. Ma adesso, alla lista dei suoi precedenti, dovrà aggiungere una denuncia per porto abusivo d'armi e minaccia aggravata. Due autisti di un noto corriere espresso, di quelli che permettono di ricevere a domicilio merce in breve tempo, suonano alla porta di un 60enne residente a Città di Castello. Indossano indumenti con il nome ed i colori del vettore per il quale lavorano, il furgone è chiaramente riconoscibile. Nessun dubbio che si tratti di persone oneste, di tranquilli operai. Stanno effettuando una consegna uguale alle mille altre della loro carriera non fosse per il peso del pacco che richiede, appunto, il doppio operatore.

Hanno appena scaricato davanti a casa del destinatario, quando la situazione si scalda. Il 60enne chiede loro i documenti di riconoscimento. Forse ha in mente di presentare reclamo per le modalità di recapitato del collo. La risposta non si fa attendere: «Le carte d'identità non gliele facciamo vedere, quello è il pacco, questa la bolla, siamo a posto». Dalle parole sibilate a denti stretti ai fatti. L'anziano impugna una pistola ed un coltello. I corrieri, spaventati, capiscono che non è aria. Scappano a bordo del mezzo con il quale erano arrivati. Pochi metri lontano, a debita distanza da quell'energumeno, parte la telefonata al numero di pronto intervento dei Carabinieri. Due pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello si catapultano sul posto. Identificano il 60enne, procedono alla perquisizione personale e domiciliare. Saltano fuori un grosso coltello a serramanico ed un revolver. Ha la canna piombata, non avrebbe mai potuto sparare. Il possessore viene accompagnato negli uffici della caserma di via Emanuele Orlando. Qui, completate le pratiche di rito, scatta a suo carico il deferimento per porto abusivo d'armi e minaccia aggravata. Pistola e coltello, ovviamente, finiscono sotto sequestro. Aveva più o meno la stessa età il tifernate che al culmine di una lite minacciò di morte un vicino con una Beretta calibro 9 infilata nella cintura dei pantaloni ed una seconda arma giocattolo in tasca. In casa deteneva un vero arsenale: fucili, munizioni, una katana giapponese. Anche quella volta, anno scorso, era estate piena.

Walter Rondoni

