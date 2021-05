15 Maggio 2021









FOLLIE DA COVID

«Non doveva chiudere il bar, vi ammazzo tutti». È quanto urlato dal 49enne perugino che l'altra sera a Ponte San Giovanni ha ottenuto un record di sanzioni: denuncia per minacce e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, più le multe per inosservanza delle normative anti Covid-19 e per ubriachezza molesta. I poliziotti lo hanno trovato dentro un'auto davanti a un bar chiuso, dopo la segnalazione di tensioni. Gli agenti gli chiedono di abbassare il finestrino e, oltre alla puzza di alcol, vengono investiti da insulti e minacce di morte. Una volta riportata la situazione alla calma, gli agenti ricostruiscono che poco prima l'uomo aveva tentato di aggredire il proprietario del bar perché aveva chiuso alle 22 per rispettare l'orario del coprifuoco, ma la cosa non era affatto piaciuta al cliente, con precedenti già per rissa e violenza.

La squadra volante è intervenuta anche in un condominio a Corciano dopo la segnalazione di musica troppo alta in un appartamento. Schiamazzi, telefonate urlate al vivavoce e disagi eccessivi per i vicini, che chiamano il 113. Gli agenti verificano il livello sonoro insopportabile per l'ora e finiscono per essere sommersi d'improperi da parte della padrona di casa, una perugina di 47 anni. Denunciata per disturbo della quiete pubblica.

E. Prio.