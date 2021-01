segue dalla prima

Uno per tutti, in tutta la sua crudezza: nell'anno appena concluso, gli investigatori della polizia postale dell'Umbria hanno tirato via dai computer e dai dispositivi dei pedofili tredicimila gigabite di materiale pedopornografico. Una cifra abnorme, difficile da quantificare ma, tanto per rendere l'idea, si può parlare serenamente di milioni di foto e migliaia di video.

Una cifra ancora più abnorme se si considera che i gigabite di materiale sequestrato nel 2019 erano stati appena 309, con un incremento dunque del 4249 per cento. Ventuno i casi trattati, 14 le persone indagate e undici le perquisizioni: anche in questo caso, in Umbria le percentuali sono in aumento rispetto all'anno precedente.

C'è questo nel bilancio 2020 della polizia postale dell'Umbria. Ma non c'è soltanto questo. C'è un'attività diventata sempre più di trincea nella lotta al crimine, perché i reati sono sempre più informatici. Perché la droga si spaccia sempre più attraverso internet e i social network. Perché le truffe avvengono sempre più a livello telematico. Perché le minacce, il bullismo sono sempre più cyber così come è sempre più in aumento il fenomeno del revenge porn ovvero la pubblicazione e condivisione di foto hard del proprio ex per vendicarsi di esser stati lasciati. E perché infine anche la lotta al terrorismo è per molta parte quella di scandagliare siti internet e social network alla ricerca di chi incita all'odio e al fondamentalismo.

I numeri, ancora, possono dare una fotografia più netta del fenomeno. In Umbria nel 2020 le truffe online sono state 526 per importi complessivi di oltre un milione e mezzo di euro.

Ancora: 57 casi di diffamazione online, 30 di minacce, 4 di revenge porn, 3 di stalking e 25 di sextortion. Quattrocento indagini avviate per quanto riguarda il Financial Crime, e oltre mille spazi web monitorati per quanto riguarda l'allerta terrorismo.

