I CONTROLLI

In questi giorni i carabinieri di Perugia sono sempre più impegnati nei servizi connessi al controllo del rispetto della normativa anti-Covid.

C'è chi presenta autocertificazioni che, poi al controllo reale, fatto qualche giorno dopo, si rivelano ballerine e chi si trova in città nonostante fosse stato raggiunto da un foglio di via. In entrambi i casi sono scattate anche le multe previste per il mancato rispetto della normativa anti Coronavirus.

I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato , per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità un cittadino nigeriano di 37 anni, domiciliato a Perugia, disoccupato e già noto alle forze di polizia.

In particolare, i militari durante un servizio per il rispetto delle misure anti Covid hanno controllato un'auto in sosta davanti all'ingresso del supermercato a Fontivegge con all'interno il cittadino nigeriano, il quale, alla richiesta dei militari, ha prodotto un'autocertificazione con cui dichiarava di trovarsi fuori dalla propria abitazione in quanto doveva recarsi presso al Pronto Soccorso a causa di forti dolori addominali riconducibili a una probabile appendicite. Gli accertamenti hanno permesso di accertare la falsità delle dichiarazioni rese dall'uomo, il quale è stato appurato che non ha mai raggiunto l'ospedale cittadino.

Mercoledì pomeriggio i carabinieri della Stazione Fortebraccio hanno denunciato per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Perugia, un italiano di 22 anni originario della Campania, residente a Magione, disoccupato e già noto alle forze di polizia. Il giovane è stato, inoltre, sanzionato amministrativamente per aver violato le misure anti Covid trovandosi senza un valido motivo fuori dal Comune di residenza. Ieri cinque sanzioni della polizia municipale: quattro ragazzi in auto (2 dee fuori città) e una persona che abita a Monteluce ma passeggiava in zona via del Macello.

