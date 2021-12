Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:01

Un passo avanti atteso da anni per la sicurezza stradale di un quartiere. A fare da scenario l'ultimo pericoloso tratto della Sp 170 a San Marco, poco più di cento metri ribattezzati curva della morte a seguito di numerosi incidenti, anche con conseguenze gravissime. Dopo un lungo percorso, è arrivata l'ora dell'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione della bretella che consentirà di bypassare una curva pericolosissima, congiungendo il tratto di strada proveniente da Cenerente direttamente con la rotatoria Coletti, a partire dalla zona dello spiazzo del palasport (che da mesi e ancora fino a marzo ospiterà il punto vaccini). Quella di mettere in sicurezza la curva della morte era una richiesta partita direttamente dagli abitanti, che hanno partecipato, assieme a Comune e Università, ad un percorso (avviato nel 2018, ma del caso se ne parla da prima) che ha fornito numerosi spunti per arrivare all'ok del progetto. Il Comune ha messo sul piatto risorse importanti, più di mezzo milione di euro (538mila per l'esattezza). In questi giorni, una determinazione dirigenziale dell'unità operativa Mobilità e Infrastrutture dell'ente, ha sbloccato il progetto e aperto alla decisiva fase dell'appalto dei lavori.

Il progetto approvato dalla Comune «è incentrato su una nuova viabilità costituita da un anello a senso unico che trae origine dal bus terminal e si collega alla strada San Marco Cenerente, bypassando il percorso storico che presenta punti di criticità nell'intersezione con via dell'Acquario e nella curva a gomito immediatamente successiva», riporta l'atto. Il problema deriva soprattutto dal fatto che molti automobilisti provenienti dal versante del palasport, nel caso di transito verso via dell'Acquario, anziché utilizzare la rotatoria Coletti svoltano in piana curva, provocando un sostanziale blocco delle viabilità fino a svolta avvenuta. Un rischio proprio per la presenza della curva e della piaga dell'alta velocità. Nel tempo si sono verificati infatti numerosi incidenti. «La viabilità si legge ancora nell'atto - circonda un parco pubblico centrale, di forma ellittica allungata e predispone il vecchio percorso stradale ad altri usi, anche di natura mista veicolare e pedonale». Il nuovo tratto stradale era stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 2019-2021. Fra le ipotesi, poi scartate, c'era anche quella di realizzare una struttura ad uso del quartiere, ma i costi di realizzazione particolarmente alti hanno portato a puntare sulla sola viabilità che quantomeno consentirà di evitare incidenti e di rendere la viabilità, particolarmente intensa visto il traffico da e per l'area da Cenerente in poi, più sicura.

