LA CITTÀ DEL FUTURO

Con il milione assegnato a palazzo dei Priori dal ministero per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, c'è un lungo elenco di progettazioni che saranno utili per dare gambe al Pums. Cioè al Piano urbano della mobilità sostenibile.

Non solo piste ciclabili, Zone 30, difesa dei pedoni e infrastrutture per la mobilità con i bus elettrici in centro. Ma nel piano ci sono alcune pagine dedicate al cargo-bike.

Significa un nuovo sistema di portare le merci. Soprattutto nel cuore della città. Perché nel Pums c'è un passaggio che parla chiaro: va eliminato il carico e scarico merci con corso Vannucci che, al mattino fino alle 10, sembra la E45 nelle ore di punta.

Per progettare le piastre logistiche che daranno modo di fare la staffetta tra grandi furgoni e cargo bike elettrici, ci sono, nel milione assegnato al Comune, 40mila euro. Sono diversi i punti indicati nelle carte del Pums che potrebbero ospitare le piattaforme di scambio. Con una che avrà un valore strategico per il centro storico: piazzale Bellucci. Gli arconi della piazza che guarda la stazione di Sant'Anna dovrebbero diventare la base logistica dove ci saranno i cargo bike elettrici per portare le merci in centro.

Durante la redazione del Pums il gruppo di studio che ha elaborato il piano, come per altri temi affrontati, ha realizzato un questionari che ha mandato ai commercianti del centro per conoscere le loro idee sul tema. Risultato tutt'altro che lusinghiero con la maggior parte degli intervistati che hanno lasciato il questionario nel cassetto.

Ma la necessità di cambiare un sistema di consegna delle merci nel cuore dell'acropoli che è un bel po' anacronistico, arriva da altri fruitori del cento. Innanzitutto i residenti. E chi il centro lo viene per lavoro. Basta fare, al di là delle statistiche più o meno attendibili, un giro sui social dei vari gruppi che si occupano di vivibilità cittadina: corso Vannucci intasato dai camioncini delle mozzarelle è solo appena un posto più indietro della sosta selvaggia.

Al di là dei soldi ottenuti per la progettazione (in totale sono arrivati al Comune circa 3 milioni di euro che coprono il 95% della progettazione del Piano urbano della mobilità sostenibile), il piano per il cargo bike prevede anche incentivi per chi cercherà di entrare in questo mercato. Per esempio agevolazioni per l'utilizzo di locali di proprietà del Comune. E, nella stesura del Pums, le schede grafiche indicano non solo piazzale Bellucci come attestazione per una consegna delle merci smart ed ecologicamente sostenibili, ma anche la zona di Elce.

