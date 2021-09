Venerdì 17 Settembre 2021, 05:03

COMMERCIO

Giro di boia per i commercianti di piazza del Circo. Slitta ancora di un mese il ritorno delle attività del Mercato Scoperto in quella che, ancora oggi, chiamano casa. Ovvero il Mercato Coperto in piazza Matteotti. Un countdown iniziato da tempo da parte dei titolari della macelleria, dei due ortofrutta e la pescheria ma che slitta ancora. Se, infatti, si parlava di fine agosto settembre, ora si parla già di ottobre. Tutto è pronto per il trasferimento definitivo, dicono da piazza del Circo, bisogna solo attendere la chiamata ufficiale per dar via al trasloco e, dopo una settimana, inaugurare al Mercato Coperto. Era il 23 aprile 2016 quando la prima giunta Romizi, inaugurò i container piazzati all'ombra del muraglione della Rocca Paolina. Una soluzione temporanea, condita di qualche polemica, per ospitare una decina di operatori commerciali che nel corso degli anni sono riusciti, con coraggio ed impegno, a resistere alla crisi del centro nell'attesa della fine del cantiere alla storica struttura in piazza Matteotti. Cinque anni di ritardi e rinvii a cui si aggiunge lo stop obbligato dovuto dal lockdown a causa della pandemia. L'attesa ora sembra essere finita. Le attività si trasferiranno nell'area della terrazza: una zona chiusa con delle vetrate che consentiranno dia cogliere clienti e compratori anche con il brutto tempo. Un ritorno a casa tanto sperato e che, dopo anni, ora finalmente è realtà.

Cristiana Mapelli