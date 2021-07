Venerdì 23 Luglio 2021, 05:02

CENTRO STORICO

Si chiuderà a fine agosto il secondo stralcio funzionale, per un importo di 5 milioni e 750 mila, dei lavori di riqualificazione del mercato coperto, che diventerà moderno hub agroalimentare con nuove funzioni e spazi contemporanei, validi per la città e per i turisti che torneranno a visitare la città e la regione. In settimana c'è stato un sopralluogo dell'assessore all'Urbanistica Margherita Scoccia per toccare con mano l'avanzamento dei lavori che, seguendo la tabella di marcia, potrebbero consentire fra non molto il ritorno degli operatori dislocati in piazza del Circo.

LAVORI IN CORSO

La seconda fase dei lavori ha riguardato la demolizione delle sovrastrutture che si sono sovrapposte nel corso del tempo, per un ripristino filologico dell'architettura originaria dell'edificio. Poi interventi strutturali (come il ripristino e consolidamento degli elementi in cemento armato e acciaio degradati), e gli interventi al piano terrazza (impermeabilizzazione e pavimentazione). Avanti anche con gli interventi sulla facciata (restauro paramenti, rifacimento infissi), interventi per la prevenzione incendi e isolamento pareti, interventi sulle scale (impermeabilizzazione e ripavimentazione, modifica per compartimentazione). In lista anche l'inserimento di scale mobili, risistemati gli ascensori esterni, sostituiti i montacarichi, rifatta la copertura del lucernario e allestito il piano terrazza dal punto di vista commerciale.

L'ULTIMA FASE

Con l'apertura del lucernario centrale di 500 metri quadrati, a cui ha assistito l'assessore Scoccia con il direttore dei lavori Marco Eugeni, si conclude la fase dei lavori più onerosa e difficile. «Si procede, finalmente, agli atti finali di un grande progetto di cambiamento della città. Con la riallocazione degli esercizi mercatali sulla terrazza del mercato coperto (terzo stralcio per un importo di 50.522,21 euro) presenti attualmente in piazza del Circo, i lavori finali (previsione autunno-inverno 2021) saranno definitivamente

terminati e la città avrà il suo mercato coperto che rispecchia i nuovi modelli europei a metà strada tra spesa e ristorazione». Sono stati pensati spazi dedicati alla vendita dei prodotti regionali, alla ristorazione e ad eventi come lezioni di cucina e degustazioni, così da allungare il normale orario di funzionamento del mercato, trasformato in un nuovo polo commerciale e di aggregazione culturale, sociale, turistica e ludica.

I tre stralci funzionali sono stati finanziati dalla Regione con 4.850.000 euro e dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia con 1.300.000 euro.

Ri.Ga.

