7 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA SFIDA

Il grande ritorno di cinque attività nel nuovo Mercato Coperto nell'acropoli. E' iniziato il countdown per i negozi del settore alimentare (la macelleria, gli ortofrutta e la pescheria) che dopo cinque anni in piazza del Circo, finalmente ritornano a quella che ancora chiamano casa.

Era il 23 aprile 2016 quando la prima giunta Romizi, inaugurò i container piazzati all'ombra del muraglione della Rocca Paolina. Una soluzione temporanea, condita di qualche polemica, per ospitare una decina di operatori commerciali che nel corso degli anni sono riusciti, con coraggio ed impegno, a resistere alla crisi del centro nell'attesa della fine del cantiere alla storica struttura in piazza Matteotti. Cinque anni di ritardi e rinvii a cui si aggiunge lo stop obbligato dovuto dal lockdown a causa della pandemia, che però hanno portato a fissare una data importante per il futuro del Mercato Coperto e del centro storico perugino. L'attesa ora sembra essere finita e da luglio o massimo ad agosto, comunque prima della fine dell'estate, le attività alimentari di piazza del Circo potranno finalmente tornare nell'acropoli nella nuovissima struttura del Mercato Coperto. Un ritorno a casa tanto sperato e che ora finalmente è realtà.

LA TERRAZZA

Cinque le attività commerciali alimentari che torneranno all'interno del rinnovato mercato coperto nell'area della terrazza, una zona chiusa con delle vetrate che consentiranno di accogliere clienti e compratori anche con il brutto tempo. Gli spazi a loro riservati sono la porzione della terrazza lato nord che rimane nella gestione diretta del Comune. Quanto agli spazi al gestore, ovvero la cordata locale che ha come capofila il manager Roberto Leonardi, verranno affidati il primo e secondo piano e la porzione della terrazza (lato sud) per 2.600 metri quadri. L'investimento è importante: 4,8 milioni da parte della Regione e 1,3 da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia.

HUB AGROALIMENTARE

Il Mercato Coperto di piazza Matteotti, che risale ai primi del'900, ha l'ambizione di diventare un luogo in cui possono trovare uno spazio fisico e virtuale tutte le eccellenze del territorio, le imprese e le persone che meglio sanno raccontare l'Umbria, le sue tradizioni, la sua storia. Un hub dell'agroalimentare che vada al di là del mero luogo di consumo e acquisto al servizio di Perugia, dei suoi cittadini e dei tanti turisti.

Cristiana Mapelli