Giovedì 30 Settembre 2021, 05:02

IL CASO

Prese di posizione ben definite, una ricostruzione della vicenda, qualche prima soluzione sul piatto (dall'uso di un pannello per contestualizzare a installazioni multimediali). E pure un appello. Quello del sindaco Andrea Romizi, che sul caso dei fasci littori restaurati al Mercato Coperto nell'ambito di una riqualificazione generale, intervenendo ieri in consiglio comunale in risposta a una interrogazione dei gruppi Pd, Rete Civica Giubilei e Idee Persone Perugia, chiede «di ripristinare un clima e riaffermare un metodo», per aprire un percorso condiviso con la città. «È un tema che non sottovalutiamo e un dibattito che non trascuriamo», ha detto assicurando «la massima disponibilità» e sottolineando con forza come «si debba comprendere che siamo tutti dalla stessa parte». «Io ha aggiunto ho sempre onorato la Repubblica ed i valori costituzionali. Il clima deve essere quello che ci hanno trasferito coloro che hanno operato per la Liberazione». A entrare per primo nel cuore della vicenda l'assessore alla Cultura Leonardo Varasano, che ha ricostruito le tappe con tre verbali di sopralluogo. Il primo del 22 maggio 2019, quando fu disposto di verificare l'effettiva estensione delle figure, parzialmente coperte da uno strato di tempera. Il secondo del 27 giugno 2019, quando i saggi stratigrafici fecero emergere la presenza dei fasci littori accanto ai grifi e, come emerso dai verbali, valutata la qualità dell'opera è stato disposto dal funzionario storico dell'arte il trattamento conservativo ed estetico sia delle pitture murali che dell'intonaco circostante. L'ultimo verbale è del novembre 2019, quando sono state verificate le operazioni di restauro dei dipinti, risalenti all'epoca della costruzione immobile. In quell'occasione il funzionario dell'arte, sentito il soprintendente e valutata la memoria storica dell'intera opera decorativa, ha ritenuto opportuno il suo mantenimento a vista. Non di secondaria importanza la collocazione. Lo spostamento, come ha spiegato, non appare possibile perché si tratta di una pittura murale su parti strutturali. Secondo Varasano, la presenza in quel contesto andrebbe quindi «adeguatamente spiegata» condividendo «un percorso di storicizzazione». Il sindaco Romizi da parte sua ha aperto al massimo confronto. «Non so se lo strumento migliore possa essere una commissione speciale o altri iter, ma credo sia necessario che questo dibattito venga il più possibile partecipato, in un necessario dialogo con la Soprintendenza. «Quei simboli nessuno li vuole mantenere cosi come sono, almeno per quanto mi riguarda. In modo particolare in un confronto con soprintendente e assessori, è uno dei due fasci che mi crea qualche dubbio in più. Dovrebbe affacciarsi su un'area dove c'è l'idea di mettere un piccolo palco per eventi». Fra le soluzioni emerse, c'è chi ha proposto di usare installazioni multimediali per interagire con quel segno, ma si tratta di primi ragionamenti. Le opposizioni, con i consiglieri Giuliano Giubilei (Rete civica) e Sarah Bistocchi (Pd) hanno rimarcato le proprie posizioni. Due le proposte di Giubilei: «Quella che ritengo più normale e legittima: rimuoverli, inserirli in una teca e porli in un museo dove con una scheda si spiega e contestualizza il significato. L'altra, ripristinare la copertura che li aveva nascosti agli occhi del pubblico all'indomani della caduta del fascismo». È quello che chiede Bistocchi secondo cui «le immagini sono sempre più forti delle parole. Una scritta non basta, non è adeguata e vanno ricoperti».

Riccardo Gasperini