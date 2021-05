12 Maggio 2021

Continuano gli interventi di Umbra Acque lungo la rete idrica per limitare le perdite. Nell'ambito di un più corposo piano di investimenti (quasi 22 milioni), la società nel periodo 2020-23 ha coinvolto e coinvolgerà numerose realtà del territorio sul fronte della riduzione perdite, con 1,9 milioni di interventi solo nel primo biennio per la sostituzione di tubature.

Per fare un esempio, 853.000 euro sono destinati al potenziamento delle reti acquedottistiche a San Fortunato della Collina Boneggio, Fontignano. Prevista anche l'estensione del servizio in aree prive per la fornitura d'acqua, come a Monte Tezio e San Marino con lavori già effettuati per 415mila euro.

In lista ci sono anche importanti opere per risolvere problemi di allagamenti e sversamenti di fognature.

In via Torelli, via delle Sorgenti e in zona via Cortonese è previsto un lavoro per 1 milione di euro, a Santa Lucia 485.000 e 480 mila euro a Ponte Valleceppi. Un intervento significativo è inoltre quello relativo al sistema di depurazione di Ponte San Giovanni le cui portate verranno trasferite con un nuovo collegamento fognario, all'impianto di Ponte Valleceppi, il tutto per un investimento di 4,7 milioni. Altri impegni per la somma di 3.662.611 euro interesseranno Ramazzano, San Marco e zona Conservoni, Poggio Pelliccione, Poggio Montorio e Pianello Zona Industriale, nonché via Sant'Antonio, Prepo Alta Toppo Fontanelle e la Strada Cappuccinelli/Genna. Lavori per oltre 4 milioni di euro anche sugli impianti fognari di Tavernacce a Resina II, Bagnaia e Pilonico Materno verso un nuovo depuratore e Sant'Enea (1.216.000 euro). Vale 1.108.000 euro il completamento dei lavori presso i depuratori di San Sisto, di San Martino in Campo e di La Bruna.

Tre milioni saranno poi destinati all'intervento di collegamento dell'Alta Valle del Tevere verso il sistema Perugino e altri 4 per la realizzazione dell'impianto di denitrificazione delle acque prelevate dal campo pozzi Petrignano che alimenta per gran parte il capoluogo.

