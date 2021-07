Sabato 17 Luglio 2021, 05:01

L'APPUNTAMENTO

TODI Sarà emblematicamente il cortile del cinquecentesco Palazzo Vescovile di Todi ad ospitare da lunedì 19 a domenica 29 agosto l'interessante MediCinema- Giornate internazionali del Cinema Religioso di Todi. Quaranta notti di grande cinema per una purificazione del nostro sguardo, una medicina per l'anima. «Un cinema all'insegna del sacro e della spiritualità ricorda il direttore artistico della manifestazione, il regista Alberto Di Giglio - come suggerisce il titolo. Una iniziativa patrocinata dal Comune di Todi, dalla Diocesi Orvieto-Todi, da Umbria Film Commission e dalla Fondazione Ente dello Spettacolo».

«C'è anche un cattivo da debellare, proprio come nei film della nostra infanzia, e sono quei fantasmi più tetri dell'immaginario cinematografico che si sono impossessati delle nostre vite spiega ancora Di Giglio - indigestioni di zombi, mutanti e scenari apocalittici vari hanno trovato un paradossale contrappasso nell'anno e mezzo di pandemia planetaria, ed è per questo che MediCinema vuole offrire una possibilità di riscatto con capolavori del cinema che non si compiacciono di cervelli spappolati e del disprezzo per le vite umane».

Tra i titoli in programma The Place, del regista Paolo Genovese che sarà presente per un incontro col pubblico; Una pura formalità di Giuseppe Tornatore); Il signor Diavolo di Pupi Avati. E ancora Il grande silenzio di Philippe Groening; Da un paese lontano e Corpo Estraneo di Zanussi; La leggenda del santo bevitore di Ermanno Olmi. Non mancano sguardi sulla storia, come quelli sul Medioevo del compianto Franco Zeffirelli con Fratello Sole Sorella Luna; Magnificat e I cavalieri che fecero l'impresa di Pupi Avati che arriverà a sorpresa in una delle serate. The Addiction e Mary di Abel Ferrara. Film di chiusura Il Tormento e l'Estasi, classico michelangiolesco di Carol Reed, girato sulla piazza di Todi.

Luigi Foglietti