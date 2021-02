segue dalla prima pagina

Giuseppe Caforio

Si è stati costretti a fare tre bandi speciali per il reclutamento di 450 sanitari da fuori perché ormai il medico è un bene preziosissimo e trovarne è divenuto molto difficile, se non impossibile, su tutto il territorio nazionale.

Ciò nonostante, per una serie di ragioni che sarebbe ipocrita non definire corporativistiche, si continua imperterriti a mantenere il numero chiuso alla facoltà di Medicina e a non aumentare i posti nelle scuole di specializzazione. Tutto ciò mentre la gente muore e soffre, e non solo per il Covid.

Molti dei nostri ragazzi che non superano i cervellotici e inutili test di ammissione, anzi, utili solo per il mercato della preparazione che hanno generato, se ne vanno in giro per l'Europa - quelli che possono permetterselo - a laurearsi presso università senza numero chiuso, con l'effetto aggravante che poi, spesso rimangono all'estero.

Del problema sono consapevoli in molti tant'è che in Parlamento vi sono ben nove proposte di legge a vario titolo per l'abolizione del numero chiuso con ipotesi diverse di modalità operative; anche le Regioni si sono mosse: a dicembre, ad esempio, la Regione Lombardia ha approvato ben tre ordini del giorno per l'abolizione del numero chiuso e ancor di più ha fatto dieci giorni fa la Regione Sicilia approvando un disegno di legge da trasmettere alle Camere nazionali per l'apertura delle facoltà mediche. Nell'incipit di tale atto si legge «il numero chiuso ha prodotto conseguenze negative per il sistema universitario e l'intero Paese che già presenta un numero complessivo di laureati inferiore rispetto a quello degli altri paesi europei con ricadute in termini di competitività e innovazione». Quella siciliana e lombarda non è diversa dalla situazione umbra che anzi è probabilmente anche peggiore.

E' il momento che il Consiglio Regionale, in forza dell'Art. 121 della Costituzione, che per l'appunto prevede la possibilità di proporre leggi al Parlamento Nazionale, provveda ad horas ad approvare e a inviare un proprio atto normativo volto all'abolizione del numero chiuso nelle Università italiane per le facoltà mediche. È indubbio che una moral suasion da parte delle Regioni, ed in primis da quelle in maggiore difficoltà, volta a correggere l'errore storico di aver eccessivamente contratto il numero dei medici sul territorio nazionale, può essere decisiva per voltare pagina.

Inoltre, è necessario ampliare considerevolmente i posti nelle scuole di specializzazione per evitare l'effetto imbuto che si creerebbe se si eliminasse soltanto l'iscrizione a numero chiuso alla facoltà di Medicina.

Se una pandemia e decine di migliaia di morti vi sembran pochi per correggere questa stortura.

