Martedì 28 Settembre 2021, 05:04

Medici specialisti e odontoiatri ambulatoriali, veterinari e altre professionalità dell'area sanitaria (biologi, chimici e psicologi) convenzionati alle urne: si sono svolte le elezioni per i rinnovo degli organi provinciali e regionali del sindacato Sumai Assoprof, che in Umbria rappresenta oltre 200 professionisti. Eletta segretario regionale Francesca Castellani, già segretario provinciale di Perugia, mentre Andrea Raggi è stato confermato segretario di Terni e vice segretario regionale. Gli altri componenti del consiglio regionale sono Vincenza Baio, Amalia Guglielmina Bordoni, Marina Ponteggia, Francesco Strinati, Matteo Trionfetti (tesoriere) e Fortunato Vallillo, invece Riccardo Conti è il presidente regionale dei revisori dei conti e Donatella Cosucci è la presidente regionale dei probiviri. Vanno a costituire il consiglio provinciale di Perugia i vicesegretari Amalia Guglielmina Bordoni, Fortunato Vallillo, Leonardo Palazzo e i dottori Andrea Damiani, Silvia Arnone, Riccardo Conti, Paola Burani, Vincenza Baio, Massimo Salibra(tesoriere) e Alessandro Ciacca, nominata terminale associativo aziendale Maura Patrizia Bauleo. Per le professionalità sanitarie è stata eletta Immacolata Tomay coordinatore provinciale Perugia dell'area psicologi e Carlo Maria Crotti coordinatore provinciale Perugia dell'area medici veterinari.

E.Prio.