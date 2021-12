Venerdì 10 Dicembre 2021, 05:01

L'EMERGENZA

L'ombra delle gang. Di gruppi di giovanissimi che si incontrano e si scontrano nei locali di Perugia e provincia. Nelle serate più attese, quelle con gli eventi o con gli ospiti che attirano più giovani e giovanissimi. Un'escalation di risse e fatti violenti che va avanti dall'estate e che ha avuto un'ulteriore impennata in questi ultimi mesi, da quando cioè discoteche e club hanno potuto riaprire i battenti dopo oltre un anno di chiusura forzata. Locali e club, assieme ai loro gestori, che sono i primi ad essere penalizzati dall'azione di questi gruppetti di giovanissimi a loro volta fortemente penalizzati dalla zona rossa e dal lockdown e che una volta finite le restrizioni stanno sfogando nel modo peggiore i mesi di difficoltà e limitazioni.

Quella dei gruppi di ragazzi e ragazzini In giro per locali a scontrarsi per dimostrare chi è il più forte e chi ha una specie di controllo del territorio è un'ombra che avanza dietro i fatti di violenza nelle serate di movida.

La maxi rissa all'esterno di un locale di Città di Castello, nella notte tra martedì e mercoledì, che ha portato la polizia a identificare e denunciare dieci ragazzi delle zone di Ponte Felcino, Magione e Arezzo come partecipanti alla rissa, si porta dietro la possibilità che i gruppi coinvolti (magari non le stesse persone) si siano già resi protagonisti di altre situazioni particolarmente violente negli scorsi fine settimana.

Se da un lato infatti non ci sarebbero «evidenze investigative» a confermare l'ipotesi, dall'altro lato ci sono alcuni elementi che fanno sì che questa evenienza non possa essere scartata a priori. Anzitutto la provenienza di questi gruppi, che ritorna sulle scene di varie situazioni ad altissima tensione. E poi anche il presentarsi di queste risse quasi con regolarità in presenza di eventi che richiamano giovani. Come quello della notte tra martedì e mercoledì a Città di Castello o come anche quello che, nello scorso week end, ha portato a un'altra violenta rissa in un locale alla periferia cittadina. Botte che, secondo quanto si apprende, avrebbero costretto gli organizzatori e la security a intervenire con la massima celerità per scongiurare situazioni peggiori.

