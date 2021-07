Venerdì 9 Luglio 2021, 05:01

LA CITTÀ CHE NON PIACE

Pezzi di asfalto che saltano, radici che spuntano e diventano trappole micidiali, erbaccia e sosta selvaggia che costringono chi passa a pericolosi zig zag. Vita dura per i pedoni in alcune zone della città causa lo stato di degrado dei marciapiedi. Sono tante le segnalazioni fatte dai cittadini nell'ultimo periodo. Segnalazioni legate, manco a dirlo, ad un appello per rendere più sicuri, e protetti quando si parla di assalto di automobili e motorini, alcuni tratti pedonali. Unendo i puntini viene fuori una mappa delle zone rosse, cioè quelle con maggiori criticità. L'area dell'acropoli e la fascia che la circonda è quella con più nodi da sciogliere.

Il viaggio del Messaggero parte dalla zona di via della Pallotta, dove ci sono tratti di marciapiedi letteralmente a pezzi, con buche anche profonde che diventano pericolose soprattutto quando a passare sono anziani, disabili e genitori con i passeggini.

Anche in via Fonti Coperte non mancano zone critiche, in qualche caso anche a causa della continua sosta di automobili nei tratti dove teoricamente si potrebbe solamente passare a piedi. Se in questi casi il problema è rappresentato da asfalto e pavimentazione che saltano, in via Mentana, particolarmente trafficata da pedoni perché collegamento fra la zona della stazione e via Palermo, c'è il nodo del verde.

Tanti sono infatti i punti dove la vegetazione è cresciuta a tal punto da costringere chi passa a scendere in strada, con conseguente rischio perché, tra l'altro, lì c'è il nodo dell'alta velocità nonostante un manto stradale devastato dalle radici dei pini (altro grande problema che sta tenendo banco proprio in questi giorni).

Ancora peggio il tratto a ridosso del parcheggio del Bove, dove oltre al verde ci si mettono anche buche e ostacoli vari, rendendo di fatto quasi impossibile passeggiare in sicurezza.

Sono solo alcune delle situazioni più critiche che alcuni cittadini in questi giorni segnalano con forza auspicando un giro di vite. Per cercare di limitare i disagi il Comune ha affiancato al piano di asfaltature delle strade anche una prima fase per i tratti pedonali più danneggiati.

Nel pacchetto di interventi sono stati inseriti infatti lavori di riqualificazione proprio in via Fonti Coperte, via Siepi, via Martiri dei Lager, via Soriano, via dei Filosofi, via Torelli e via Vecchi a Elce.

Riccardo Gasperini

