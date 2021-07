Giovedì 8 Luglio 2021, 05:02

IL BILANCIO

C'è chi ci va giù pesante definendo burla gli Esami di Stato degli ultimi due anni, chi invece sottolinea il grande impegno di studenti e docenti e il buon livello di preparazione raggiunto dai maturandi nonostante il massiccio ricorso alla Dad che particolarmente in Umbria dal marzo 2020 al giugno scorso è stato quasi totale per colpa del Covid e dell'esplosione delle varianti.

Fatto sta che da una prima tornata di risultati per la maturità Covid-bis si evidenzia addirittura un miglioramento rispetto allo scorso anno.

Infatti si registra la piena soddisfazione dei docenti e del dirigente Silvio Improta per gli esiti degli esami di Stato all'Itet Capitini: su 144 alunni che hanno sostenuto l'esame in 12 lo hanno superato con votazione di 100/100 (8,3%), di cui uno con lode. Altri 18, pari al 12,5%, sono andati oltre il 90/100. All'Alessi, il liceo scientifico del quale Improta è stato reggente, su 182 maturandi ci sono 42 studenti con 100/100, di cui 13 con lode, che rappresentano il 23% del totale. Sono invece 50 gli studenti che hanno avuto una valutazione tra 90 e 100 per una percentuale del 27% .

Facendo il confronto tra gli esiti nelle due scuole da lui dirette Improta sottolinea: «Ovvio che i licei e i tecnici sono mondo diversi, la cosa buona è che in entrambi i casi i risultati sono migliori rispetto allo scorso anno».

Al liceo Artistico Di Betto, la scuola che ha chiuso l'anno con la reggenza del preside David Nadery, dei 74 studenti delle 5 classi quinte ammessi all'esame (tre i non ammessi), si registra un 9,6% di maturi con il massimo dei voti: in 3 hanno avuto 100/100 e lode, a 100 sono arrivati in 4 mentre hanno ottenuto un voto dal 90 in su in 12 pari al 16,4%.

IL PIANO ESTATE

Nelle scuole superiori perugine sta partendo a pieno regime il Piano estate.

Il Politecnico Capitini di Perugia annuncia «un'estate speciale per gli alunni dell'Itet e le loro famiglie con una serie di attività per recuperare il senso profondo di una comunità educante».

Ricorda il dirigente scolastico Silvio Improta: «Si comincia con uno speciale laboratorio, presso il Castello di Pieve del Vescovo (Corciano), si continua con 8 serate di cinema all'aperto, si completa con escursioni alla scoperta dei luoghi più belli di Perugia e dell'Umbria senza escludere il recupero delle competenze disciplinari e l'accompagnamento degli alunni, a partire dai più giovani, al nuovo anno scolastico».

Tutte le iniziative sono assolutamente gratuite per gli alunni dell'Itet, le loro famiglie e il personale, grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero e assegnati alla scuola sulla base di una progettazione tempestiva e attenta. Le prenotazioni per partecipare si sono aperte ieri e il dettaglio delle iniziative è elencato nel sito della scuola.

Il Piano estate del Capitini viene realizzato grazie a finanziamenti dei Pon di altri fondi del ministero dell'istruzione di quasi 200mila euro.

Remo Gasperini

