IL BILANCIO

La Maturità 2021 ha fatto registrare un raccolto copioso di 100 per gli studenti delle scuole perugine. I quarantasei maturandi usciti con il massimo cui si sono aggiunti i tre che hanno ottenuto il 100 e lode fanno esprimere «grande soddisfazione per i risultati raggiunti dai nostri studenti» da parte della dirigente scolastica del liceo Pieralli, Simona Zoncheddu. Un risultato di prestigio.

AL VOLTA

E arriva anche dal Tecnico tecnologico Volta di Piscille la conferma che nell'anno della maturità Covid-bis le votazioni hanno fatto registrare un'impennata al rialzo. Sui 304 studenti esaminati in 30 hanno ottenuto 100 su 100 e in aggiunta in sei sono usciti anche con la lode, ed è un record per la scuola che l'anno scorso non ha avuto studenti diplomati con lode. Se a questi super bravi si aggiungono i 43 che hanno avuto una valutazione oltre il 90 si ha l'idea del miglioramento del livello pur nelle difficoltà legate alla Dad che comunque al Volta, come negli altri Tecnici e nei Professionali che hanno i laboratori nell'orario di ordinamento, è stata meno devastante che non nei licei.

«Siamo molto contenti per l'aumento dei 100 e l'alto numero delle lodi che in una scuola tecnica sono sempre obiettivi difficili da raggiungere. spiega Rita Coccia la dirigente che si prende anche questa soddisfazione nell'anno conclusivo della sua carriera I ragazzi hanno lavorato molto bene sulle competenze anche comunicative e i risultati si sono visti con un'alta percentuale (il 25,6) oltre il 90/100»

«È indubbio- prosegue la dirigente Coccia- che molto giovamento i nostri ragazzi l'hanno avuto grazie alla possibilità di frequentare la scuola due volte la settimana per le ore di laboratorio anche nei periodi in cui le altre lezioni erano ammesse solo a distanza. Aver mantenuto il contatto fisico con l'ambiente e soprattutto con i docenti è stato importantissimo a conferma che la scuola si fa a scuola anche se un'ottima organizzazione della Dad ha fatto tenere il passo su tutto il fronte».

Al Volta si è registrato anche un caso di bocciatura di un ammesso all'esame.

AL G: BRUNO

Due 100 e lode anche all'Iis Giordano Bruno, dove su 185 esaminati il 100 lo hanno conquistato in 23 mentre oltre il 90 sono andati in 59. «Soddisfatta del risultato, niente affatto scontato dopo questi due difficili anni scolastici. dice la preside Anna Bigozzi - I nostri studenti hanno dato prova di grande capacità di resilienza».

AL CAVOUR -MARCONI

Anche al Cavour-Marconi-Pascal che, essendo un Professionale, non può certo far registrare votazioni da liceo, dei 166 esaminati 12 hanno avuto 100/100 cui si aggiungono altri dieci andati oltre il 90: «Speriamo di poter tornare il prossimo anno alla precedente formula pre-Covid dell'Esame di Stato, ha commentato la preside Maria Rita Marconi - perché questo significherebbe, più in generale, mettere fine all'emergenza».

Remo Gasperini

