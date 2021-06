I FUNERALI

CITTÀ DI CASTELLO Anche il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha voluto dare l'ultimo saluto a Nonna Lisa. Al termine della cerimonia religiosa, celebrata a San Pio X da padre Giuseppe Renda, il Capo dello Stato ha chiamato il cellulare del sindaco Bacchetta, ha espresso alla famiglia, alla comunità tifernate il suo cordoglio e quello dell'intero Paese per una grande donna, esempio e riferimento per i valori e gli ideali della Patria che ha portato avanti nella propria vita. In lacrime, affranta dal dolore, Anna Ercolani, figlia di Luisa Zappitelli, ne ha dato notizia ai presenti, una folla, ringraziando «i vari livelli istituzionali, il sindaco Bacchetta, i diversi politici della città e non solo, il vescovo, i sacerdoti, gli amici, tanti, i parenti e i giovani delle scuole che mi hanno commosso al pari dei loro insegnanti». Un «grazie dal profondo del cuore» ha rivolto al presidente Mattarella «che insieme alla mamma ho seguito in tv, nei mezzi di comunicazione per il garbo, la gentilezza con cui in ripetute occasioni ha contraccambiato l'amore e l'ammirazione della mamma nei suoi confronti». Prima di accompagnare la salma al cimitero monumentale il sindaco Bacchetta ha donato alla famiglia la fascia tricolore indossata durante le esequie quale simbolo della città e dell'Italia, poggiandola sopra la bara: Nonna Lisa simbolo per sempre. Mentre il nipote Gualtiero ed alcuni amici della Tiferno blues project hanno salutato Nonna Lisa sulle note di brani icona dell'anima blues. Prima della messa il vescovo monsignor Domenico Cancian si era recato nell'abitazione della defunta per una preghiera. «Una grande donna, una donna di fede che ha vissuto con grande intensità», il ricordo del presule.

Walter Rondoni



© RIPRODUZIONE RISERVATA Lunedì 21 Giugno 2021, 05:02