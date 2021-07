Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:01

LA STORIA

MASSA MARTANA La maestra Beatrice Bratti vedova Antonelli, conosciuta da tutti come Bice, in un ultimo gesto d'amore per Massa Martana, la città dove aveva vissuto tanti anni, amata e rispettata, ha nominato suo erede il Comune. Sul suo testamento ha lasciato la propria casa perché sia trasformata in una residenza di riposo per anziani o per disabili gravi, nel progetto di legge Dopo di Noi. Lo ha ufficializzato il sindaco Francesco Federici in occasione dell'ultima seduta del consiglio comunale. «Ogni parola ci sembra insufficiente per dare il giusto peso alla sua volontà e ai suoi encomiabili gesti con i quali ha recato benefici alla nostra comunità ha detto il sindaco, che è stato anche alunno della maestra Bice - da parte nostra ci sarà il massimo impegno per concretizzare il suo desiderio, convinti che questo sia il miglior tributo alla sua memoria».

Con questo nobile gesto, ancora una volta la maestra Bice ha voluto dimostrare grande attenzione verso la comunità massetana, dopo che già nel 2004 aveva contribuito con una somma molto importante all'acquisto della prima ambulanza per il neonato comitato locale della Cri. Beatrice Bratti, maestra di scuola elementare, era nata in provincia di Macerata, e solo nel 1965, arrivò a Massa Martana avendo sposato Antonelli, che viveva lì, per insegnare alle elementari fino al suo pensionamento, e dove è vissuta fino alla recente scomparsa.

