19 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Un numero troppo brutto per essere vero. Non nel senso che ci sia da dubitare sulla sua veridicità, dal momento che arriva direttamente dalla prefettura, ma in quello di una giornata evidentemente storta che può capitare ma che inevitabilmente porta conseguenze non proprio di poco conto. Specie se si parla di violazione delle ormai note e sempre più difficili da sopportare misure per il contenimento della pandemia.

Il numero, decisamente alto e insolito, è relativo a quanti locali sono stati chiusi nella giornata di domenica da parte delle forze dell'ordine nel corso dei controlli a Perugia, hinterland e provincia svolti proprio sotto il coordinamento e la regia della prefettura. Eccolo: 18 locali con saracinesca tirata giù, evidentemente per non aver rispettato le regole.

Come detto, il numero è importante e soprattutto se si considera che è stato registrato in una giornata sola. E soprattutto a fronte di appena due violazioni contestate su 359 controlli effettuati nei confronti delle persone in giro. Il dato sui locali e attività commerciali racconta invece di 18 chiusure nell'arco di 135 controlli svolti in tutta la giornata e nell'arco dell'intera giornata.

LE VIOLAZIONI

Ma quali sono le violazioni riscontrate? Secondo quanto si apprende, non ce ne sarebbe stata una in particolare predominante rispetto alle altre. In diversi casi è stato riscontrato il non rispetto della chiusura imposta dal coprifuoco, con qualche gestore furbetto che evidentemente ha tentato di tenere aperto oltre l'orario delle ventidue. E considerando come, in generale, l'indicazione dei vertici delle forze dell'ordine al personale impegnato nei controlli è quella di usare il massimo buonsenso nei controlli e dunque anche nel prendere provvedimenti, appare abbastanza evidente come molto probabilmente non si sia trattato di qualche minuto ma almeno di un'ora.

Tra le irregolarità che hanno portato alla chiusura-record dei diciotto locali va sicuramente annoverato anche il non rispetto dell'obbligo delle mascherine e delle distanze di sicurezza, ma si ipotizza anche che qualcuno possa aver violato un'altra limitazione che è stata comprensibilmente vista con molto fastidio dai gestori soprattutto di bar e ristoranti: quella di non poter consumare all'interno dei locali in una stagione, come dimostrato dall'andamento meteo delle ultime settimane, ancora incerta e non certo calda soprattutto di sera.

Michele Milletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA