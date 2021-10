Sabato 23 Ottobre 2021, 05:02

Un quartiere, con la spinta dell'associazionismo, si mobilita per la pulizia del territorio. Più precisamente per fare fronte ad un problema che sta interessando ogni posto: l'abbandono di mascherine. Succede anche in due parchi di Ponte San Giovanni e la Consulta dei Rioni e delle Associazioni ha deciso di promuovere una giornata ecologica per dire stop alla cattiva abitudine. È infatti molto frequente imbattersi in parchi (ma anche strade e piazze) con vari rifiuti a terra, fra cui le mascherine anti Covid-19. L'iniziativa interesserà due aree verdi: il parco Bellini e il parco Pascoletti di via della scuola e, come si legge nell'evento diffuso anche via social, si svolgerà sabato 30 dalle 15. «Oltre i soliti e noti rifiuti che gli incivili di una comunità gettano a terra l'iniziativa viene promossa per la raccolta della mascherine anti Covid quali potenziali veicoli di infezioni». La Consulta, presieduta da Gianfranco Mincigrucci, metterà a disposizione dei partecipanti i sacchi, mentre ognuno dovrà arrivare munito di guanti.

Intanto, proprio sul fronte delle aree verdi e dei cattivi comportamenti, spuntano segnalazioni per la piccola area verde di via Quieta, di fronte alla chiesa parrocchiale. Lì, ancora una volta, sono state trovate parti di staccionata divelte. Il piccolo parco ricavato fra i palazzi spesso è anche scambiato per discarica, con tanti rifiuti a terra nonostante la presenza di cestini gettacarte.

