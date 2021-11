Lunedì 15 Novembre 2021, 05:04

IL CAMBIO

MARSCIANO L'onorevole Emanuele Prisco, ha fatto ambo. Come coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia in un colpo ha fatto un cambio in giunta, sostituendo con Patrizia Trequattrini l'assessore dimissionario Roberto Consalvi, che comunque resterà in consiglio comunale, e sta rilanciando il partito sul territorio. Patrizia Trequattrini si occuperà infatti di commercio, fiere, mercati, viabilità, con la collaborazione del consigliere delegato dello stesso partito Roberto Lepanti, invece per lavoro e politiche di genere lavorerà in sinergia con la collega Manuela Taglia. Nessun allarme per FdI, tiene a precisare Prisco, ma solamente un normale avvicendamento nel ruolo di assessore in quanto, l'uscente, per stringenti motivi di lavoro, non può garantire il tempo necessario all'assessorato, comunque il coordinatore provinciale ha espresso la sua soddisfazione: «Per l'ottimo lavoro che i nostri rappresentati e l'amministrazione tutta stanno facendo nel guidare il rilancio della citta di Marsciano». Con una nota il partito per bocca di Prisco: «Ringrazia Consalvi per il costante e proficuo impegno profuso nell'interesse della comunità marscianese e per aver dato la disponibilità a rilanciare l'attività del partito per il suo ruolo portante nella coalizione a supporto del amministrazione guidata dal sindaco Francesca Mele».

«Con questa operazione anche l'amministrazione si potrà riorganizzare con le nuove deleghe e potrà rilanciare la sua attività nel momento del giro di boa di metà mandato con il supporto di tutto il centrodestra» conclude Prisco.

Luigi Foglietti