L'ORDINANZA

MARSCIANO Per contrastare questa fase, particolarmente critica, dell'emergenza pandemica il sindaco Francesca Mele emette una nuova ordinanza con misure ulteriormente restrittive. Il nuovo provvedimento va ad integrare e ad ampliare quanto già vigente sul territorio comunale e quanto previsto dall'ordinanza regionale del 6 febbraio. Tra le novità principali l'anticipazione del coprifuoco dalle 21 alle 5 del giorno successivo. È implicito che la modalità di acquisto di alimenti e bevande da asporto è quindi consentita solo fino alle ore 21 nel caso di ristoranti. Inoltre da oggi è vietata, la vendita nella modalità da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partire dalle ore 14 di ogni giorno e fino alle 5 del successivo. E' inoltre confermato il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici.

Altra novità quella relativa alle cerimonie civili di matrimoni che sono consentite esclusivamente con la presenza, oltre all'officiante, solo degli sposi e dei testimoni. Il Comune ha provveduto anche a riorganizzare, limitandolo, l'accesso del pubblico agli uffici comunali mantenendo l'erogazione dei servizi in modalità online e telefonica. Il Comune ricorda come l'inosservanza di tali provvedimenti comporta multe da 400 a mille euro e anche la denuncia penale.

Vista la presenza sul territorio di numerosi cluster di contagio, due accertati in due Residenze per anziani del territorio, torna a richiamare tutti i cittadini ad un pieno senso di responsabilità.

Luigi Foglietti

