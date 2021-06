IL CASO

MARSCIANO Le condizioni del giovane di nazionalità romena, ferito da una coltellata alla schiena, rimangono gravi, ma costanti, il ventenne sembrerebbe non essere in pericolo di vita, pur rimanendo ricoverato al Santa Maria della Misericordia di Perugia, in prognosi riservata. A due giorni dall'arresto del marocchino di 19 anni, accusato di averlo accoltellato al culmine di una colluttazione in cui sarebbe sfociato un diverbio per motivi legati allo spaccio, un arresto operato da parte dei carabinieri della stazione di Marsciano, non si conoscono ancora i capi di imputazione che lo trattengono nel carcere di Spoleto.

La procura di quel tribunale, competente territorialmente, e che coordina le indagini, sembrerebbe non aver sciolto la riserva sull'ipotesi di reato che formulerà l'accusa. Attualmente il reato potrebbe essere rubricato come tentato omicidio, ma tutto resta legato alle condizioni del ferito, che se migliorassero potrebbero derubricare in lesioni gravi o gravissime. Fatte salve altre soluzioni che potrebbe trovare il sostituto incaricato. I cittadini, comunque, hanno espresso tutta la loro soddisfazione per aver visto togliere dalla piazza lo spacciatore, seppur consapevoli che l'arresto potrebbe risolversi in pochissimi giorni. Reputano l'operazione dei carabinieri importante se non altro per aver creato un precedente per eventuali futuri reati che potrebbero vederlo coinvolto e che, a quel punto, potrebbero costargli molto più cari.

Tornando ai fatti che si sono svolti in località Ammeto, nella zone del parcheggio del parchetto dietro la zona commerciale, va ricordato che, intorno alle 23,30 di sabato notte, qualcuno che abita in zona dopo aver sentito le urla dei due litiganti, ha avvertito le forze dell'ordine e l'ambulanza per soccorrere il ferito che stava in terra sanguinante. Nel frattempo l'accoltellatore si era dato alla fuga, ma le pronte indagini dei carabinieri hanno portato alla sua identificazione, quindi alla sua cattura. Si potrebbe ipotizzare che i due, presumibilmente, sarebbero arrivati al tragico epilogo al culmine di una divergenza nata, per motivi di spaccio di droga. In questi casi, o per una mancata consegna o per un mancato pagamento. Era infatti noto in città che il giovane originario del nord Africa fosse impegnato in un business legato allo smercio di sostanze proibite. È triste dover constatare che, al di là del caso specifico che vede coinvolti personaggi noti alle forze dell'ordine, sempre più spesso giovani sono coinvolti in fatti dove la violenza la fa da padrona.

Martedì 22 Giugno 2021, 05:01