Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:01

MARSCIANO Si è messa subito al lavoro la Commissione consiliare che il Comune, su input del sindaco Francesca Mele, e alla unanimità, ha istituito per seguire da vicino le vicende dell'ospedale della Media Valle del Tevere. Mele non smentisce il suo interesse per le sorti della salute dei suoi concittadini e al di là dell'appartenenza politica, Lega, vigila sull'operato della Regione. La commissione composta dallo stesso sindaco e dai consiglieri Giada Gelosia, per la maggioranza, e Sabatino Ranieri per la minoranza, ha il compito di monitorare la lentissima e incerta riattivazione dei servizi di Pantalla. I nomi dei componenti sono stati votati all'unanimità nel corso dell'ultimo consiglio comunale. «La commissione in tempo reale, ed in maniera cadenzata, comunicherà le riattivazioni dei servizi dell'ospedale di Pantalla al Consiglio comunale e ai cittadini ha detto il sindaco - con particolare attenzione alla presenza di un numero adeguato di personale medico e infermieristico per garantire la riattivazione e la continuità delle prestazioni sanitarie». Per le necessarie pronte verifiche al sindaco è stato dato mandato di programmare subito un sopralluogo della commissione all'ospedale, insieme ai responsabili del personale medico e sanitario.

Luigi Foglietti