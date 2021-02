LA QUESTIONE

MARSCIANO Il consiglio comunale non trova unità di intenti e la maggioranza approva un documento che chiede alla Regione nuovi finanziamenti, da reperirsi attraverso il Piano di sviluppo rurale, da utilizzare per l'ammodernamento tecnologico degli allevamenti zootecnici finalizzato al miglioramento delle condizioni ambientali. La richiesta è formulata a sostegno delle attività agricole in generale, ma soprattutto per le piccole imprese del settore.

La minoranza che di fatto aveva sollevato il problema esprime il suo voto contrario in quanto, alcuni di loro interpretano la richiesta di finanziamento come un aiuto agli allevatori non per innovare: «C'è un modo spiegano il sindaco Francesca Mele e l'assessore all'ambiente Roberto Consalvi per conciliare la vocazione produttiva zootecnica con la tutela ambientale e il sacrosanto diritto dei cittadini di vivere un contesto salubre. Questo modo passa per l'upgrade tecnologico e la sostenibilità ambientale».

«Parte da questo punto fermo l'azione dell'amministrazione comunale proseguono - per intervenire su una annosa questione che riguarda le problematiche di vivibilità in una zona su cui insistono numerose attività zootecniche, intervenendo sulle criticità presenti, come le emissioni odorigene, la produzione di acque reflue e la fertirrigazione, che possono essere risolte o almeno contenute con le migliori tecnologie disponibili».

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA