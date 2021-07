Giovedì 15 Luglio 2021, 05:01

VIABILITÀ

MARSCIANO Grazie ad un contributo di 570mila euro che il Comune di Marsciano si è aggiudicato con una domanda presentata al Ministero dell'Interno, stanno per iniziare una serie di lavori sulle strade comunali che rientrano nell'intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

Tra le strade comunali coinvolte anche quelle di Monte Lagello e Fiommarino, dove interverrà l'Agenzia forestale regionale con opere di riqualificazione e messa in sicurezza.

«Tutti gli interventi in essere e i prossimi in programma sulle strade comunali spiega l'assessore ai lavori pubblici Francesca Borzacchiello sono finanziati con fondi extra rispetto al bilancio comunale che abbiamo potuto intercettare con la partecipazione a bandi e grazie ad un attento lavoro di programmazione fatto dagli uffici comunali. Allo stesso tempo siamo ben consapevoli delle criticità che riguardano le strade di competenza provinciale e regionale presenti nel territorio comunale».

Nel frattempo la Provincia sta intervenendo in alcune aree del territorio, anche sulla base delle continue segnalazioni che arrivano dagli uffici comunali. Alcuni interventi di rifacimento dell'asfalto su tratti di strade provinciali e regionali particolarmente dissestati sono stati già realizzati o sono in corso di realizzazione.Si tratta, in particolare, del rifacimento di tratti saltuari sulla strada regionale 317, all'altezza di via Orvietana del capoluogo, sulle strade provinciali 340/1, tra Cerqueto e Castiglione della Valle, 340/2, la strada che dall'intersezione con la 340/1 conduce alla frazione di Mercatello, e 376, la strada che dall'intersezione con la regionale 317 conduce alla frazione di Morcella. Per quanto riguarda le strade di competenza comunale un primo e importante intervento in programma, con l'affidamento dei lavori entro il 2021, riguarda via Pietro Vannucci e via Pio Dominici a Cerqueto. Lavori anche sulla dritta di Cerro. A settembre inizio dei lavori di risanamento e messa in sicurezza delle strade comunali di Monte Lagello e Fiommarino. Lavori per oltre 230mila euro.

Luigi Foglietti