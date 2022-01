Sabato 22 Gennaio 2022, 05:00

LA QUESTIONE

MARSCIANO Gioie e dolori della Ferrovia Centrale Umbra. C'è chi la considera per irrimediabilmente persa, chi si lamenta, chi spera e c'è chi in attesa di un futuro che non sembra arrivare trasforma gli immobili delle storiche stazioni in centri abitativi, e c'è chi, come l'assessore Enrico Melasacche, rilancia.

«Questo tratto di ferrovia ex Fcu da Ponte San Giovanni a Terni dichiara il sindaco di Marsciano Francesca Mele in merito alla prevista riattivazione della ferrovia - ha sempre rappresentato un importante punto di riferimento per tutto il territorio, per quanto riguarda la mobilità degli studenti e anche di altri cittadini e turisti. Bene, quindi, una prospettiva di riattivazione e modernizzazione di tale infrastruttura, compreso soprattutto il collegamento con il centro storico di Perugia, che servirà anche a recuperare il degrado oggi presente lungo il suo tracciato. Una riattivazione di un servizio che è tanto più significativa anche perché parte di un potenziamento di tutta la rete ferroviaria regionale volto anche a favorire e indirizzare la mobilità turistica e a sviluppare le potenzialità di collegamento con le direttrici nazionali anche per il traffico merci».

Poi Mele passa ai suggerimenti: «Certamente sono molteplici gli aspetti che andranno tenuti in considerazione, tra questi sono da sottolineare sia l'attenzione alla sostenibilità ambientale di tutto il progetto, sia l'opportunità di individuare somme per il recupero degli edifici a servizio delle stazioni, penso, sul nostro territorio, a quelli di Papiano e del capoluogo, che lungo il percorso della ferrovia versano, in tutto o in parte, in uno stato di abbandono. Tutta la nostra comunità ha ritenuto essere un gran peccato l'aver lasciato morire, negli anni passati, questa infrastruttura, e quindi la sua riattivazione non potrà che essere accolta con favore».

Ma c'è chi nel dubbio di una ripresa guadagna tempo e, per non mandare in malora il patrimonio immobiliare, trasforma le vecchie stazioni in Casa di Emergenza Abitativa, come ha fatto l'amministrazione comunale di Deruta guidata dal sindaco Toniaccini, per la stazione inutilizzata, di San Nicolò di Celle dove ha investito 30 mila euro.

Dal canto suo l'assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche a proposito dell'intero tratto della Fcu da Terni a Sansepolcro scrive sul suo profilo Facebook: «C'è chi ha chiuso la Ferrovia Centrale Umbra, mentre noi torneremo a collegare il nord al sud dell'Umbria, perché fabbrichiamo coesione, uniamo affetti, creiamo interessi e sviluppo. Noi non aggiustiamo buche, ma asfaltiamo intere direttrici come la E45, realizziamo progetti significativi, creiamo futuro».

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA