MARSCIANO Prosegue l'opera emblematica di riduzione degli orari di apertura degli sportelli di Poste Italiane, se non addirittura di soppressione. La cosa crea continui disservizi e disagi per le popolazioni toccate dai provvedimenti indifferenti dei gravi disagi arrecati.

È da qualche tempo che le strategie aziendali delle Poste colpiscono soprattutto i piccoli centri, dove ovviamente la resa è minore se non assente. Se ne sono già visti effetti nei paesini rivieraschi del Trasimeno, e ora il fenomeno della riduzione di orario tocca l'ufficio Postale di Castiglione della Valle, frazione del comune di Marsciano. Tale ufficio, infatti, causa restrizioni covid, è aperto sola la mattina del giovedì. Ovviamente tutto ciò, invece di evitare contagi, al contrario provoca assembramenti, quindi maggiori pericoli per la salute degli utenti costretti a lunghe interminabili file con soste prolungate all'esterno dell'edificio, sia con il caldo che con il freddo. Inoltre sembra non interessare se ad essere colpiti sono soprattutto le persone anziane. Come ieri mattina, giorno di pagamento delle pensioni. Del disagio si è fatto interprete Augusto Peltristo che, con la Civica Piegaro e il Comitato Pievaiola, ieri mattina ha organizzato un presidio di protesta insieme a tanti cittadini residenti e non, promuovendo anche una raccolta firme per una petizione popolare indirizzata a Poste Italiane perché provveda al ripristino degli orari usuali, con apertura quotidiana. Tra cartaceo e on line già raccolte oltre 2600 firme.

A tutela dei propri cittadini si è mosso subito il Comune di Marsciano, sindaco Francesca Mele in testa, ancora una volta torna a chiedere a Poste Italiane il superamento dei disagi presenti negli uffici periferici. «Non ha ancora trovato adeguata soluzione, da parte di Poste Italiane, il problema dei disagi che gli utenti incontrano nell'accedere ai servizi postali in periferia», afferma il sindaco Francesca Mele, che commenta: «La situazione più critica per noi riguarda l'ufficio postale di Castiglione della Valle, a tutt'oggi aperto un solo giorno alla settimana e al quale afferisce un bacino che non interessa solo alcune frazioni del territorio nord di Marsciano, ma anche zone dei comuni limitrofi di Perugia e Piegaro». Poi ricorda: «Dopo la mobilitazione, promossa da Anci, lo scorso 23 giugno a Perugia, e dopo aver raccolto in un documento le principali criticità e disservizi presenti sul territorio comunale torno a chiedere a Poste Italiane un impegno serio per il superamento dei disagi».

Luigi Foglietti