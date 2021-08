Domenica 15 Agosto 2021, 05:01

MARSCIANO I carabinieri arrestano un ventiduenne di origine tunisina per spaccio, con l'aggravante della resistenza e di lesioni a pubblico ufficiale.

Il giovane di origine nord africana coltivava con molta cura piante di marijuana nel pollaio adiacente alla sua abitazione in località Papiano. Gli uomini dell'Arma -che hanno operato agli ordini del luogotenente Franco Riganelli, comandante della stazione, e con il coordinamento del luogotenente con incarichi speciali Stefano Fichi, attuale comandante della compagnia di Todi - erano impegnati in una attività investigativa finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

Una zona quella della Media Valle del Tevere dove, malgrado l'attenta vigilanza delle forze dell'ordine, prospera il mercato dei tossicodipendenti.

Insospettiti per alcuni strani movimenti, i militari si sono recati nell'abitazione del giovane dove hanno trovato una rigogliosa piantagione ben curata e ben nascosta nel pollaio, anche se necessariamente esposta ai caldi raggi solari. Dieci le piante di marijuana alte circa 80 centimetri ed in salute. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno poi rinvenuto quasi 2 chili di sostanza ben essiccata, custodita in un contenitore e pronta ad essere spacciata. In pratica, prodotti agricoli a chilometro zero, un modus operandi che sembra sempre più diffuso in quanto evita i rischi dell'approvvigionamento presso i pusher che durante gli spostamenti per il trasporto possono rischiare controlli e soprattutto assicura maggiori guadagni.

Quando il giovane tunisino si è visto scoperto, e soprattutto quando ha percepito che tutti i suoi sforzi di originale agricoltore sarebbero andati persi, ha ingenuamente tentato di impedirne il sequestro, scagliandosi contro i militari con calci e pugni. Naturalmente i tre carabinieri hanno immobilizzato il giovane. Ma il business doveva essere particolarmente remunerativo perché, insieme con lui in ditta potrebbero aver lavorato la compagna, la sorella della compagna e la madre delle ragazze, tutte di nazionalità italiana anche loro residenti a Marsciano.

Per la detenzione della marjuana a fini di spaccio, il ventiduenne risponderà con un processo, mentre per resistenza e lesioni ai carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica di Spoleto è stato subito ristretto agli arresti domiciliari. Nella mattinata di ieri è stato condotto presso il Tribunale di Spoleto che ha convalidato l'arresto. E' andata molto meglio alle tre donne che sono state denunciate per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso con l'arrestato.

