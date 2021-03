17 Marzo 2021

IL PIANO

MARSCIANO È iniziata la campagna di screening gratuita fatta attraverso test sierologici rapidi, gestita dal Centro operativo comunale di Protezione civile. Si potenzia così, con ulteriori 3mila kit che si aggiungono ai circa 2mila già disponibili, la campagna di screening sierologico anti Covid-19, che così si possono estendere a nuove categorie di soggetti che potranno fare domanda. Novantaquattro i test già effettuati e che hanno dato tutti esito negativo. I test servono a verificare se la persona è entrata in contatto con il virus Sars Cov 2 e, in caso di risultato positivo, a fare i necessari approfondimenti del caso a partire dal tampone molecolare. Lo screening, effettuato da personale medico in pensione, sarà eseguito con l'utilizzo di una unità mobile e di alcune location individuate sul territorio in base alle necessità. Queste le categorie che possono richiedere il test: famiglie con soggetti disabili; parrucchieri, estetiste; operatori che operano in ambito sociale, culturale e della formazione; avvocati, geometri, ingegneri, architetti, commercialisti, agronomi, consulenti del lavoro, consulenti finanziari, fiscali; personale dei Caaf, patronati, sindacati; titolari e dipendenti di aziende agricole, industriali, manifatturiere, commerciali; dipendenti pubblici. Per informazioni contattare la mail: pcmarsciano.sierologico@gmail.com. Tutti quelli che si prenotano saranno chiamati ad effettuare il test in base all'ordine di prenotazione.

Luigi Foglietti