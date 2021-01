LAVORI IN CORSO

MARSCIANO Il Comune interviene con una nuova ordinanza, la numero 2 dell'8 gennaio, per indicare gli obblighi a carico dei proprietari dei fondi posti lungo il confine con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, in relazione alla manutenzione di fossi e canali soprattutto nei periodi di abbondanti e persistenti precipitazioni. L'intento è quello di favorire il buono stato di manutenzione e fruizione delle strade comunali e vicinali del territorio per la sicurezza di pedoni e veicoli.

Le principali regole: i fondi confinanti con strade comunali e vicinali devono essere arati e coltivati alla distanza minima di 1,50 metri dal ciglio esterno del fosso o cunetta stradale ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe.

Le piantagioni devono rispettare le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada. Nell'ordinanza si specifica che gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere eseguiti nel più breve tempo possibile e che tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia di canali, fossi, cunette e comunque prodotti, dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

È inoltre vietato procedere alla pulizia attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e disseccanti. Per gli inadempienti provvedimenti ordinatori, con termini perentori e applicazione di sanzioni da un minimo di euro 108 ad un massimo di euro 1.731.

Luigi Foglietti

