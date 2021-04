30 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







IL FESTIVAL

TODI Eugenio Guarducci rimane saldo sulla tolda di comando della edizione 2021 del Todi Festival, la trentacinquesima della serie in programma dal 28 agosto al 5 settembre. Gli è stata confermata, infatti, la direzione artistica. Organizzazione ancora all'Agenzia Sedicieventi. Prima operazione, che anticipa l'annuncio del programma, il lancio della call Todi Off 2021 per la selezione dei 6 progetti di spettacolo che, andranno a comporre la ormai affermata rassegna Off 2021. Giunta alla sua quinta edizione, Todi Off è la sezione dedicata al teatro e alla danza contemporanea italiana, ed è curata dal Teatro di Sacco di Roberto Biselli, in collaborazione con Teatro e Critica, orientata alla formazione del pubblico per un suo avvicinamento al teatro indipendente.

«Todi Off è parte integrante della programmazione di Todi Festival che stiamo approntando ha precisato Eugenio Guarducci - e si configura come un progetto altamente innovativo, unico nel suo genere nell'ambito di un Festival consolidato». Il calendario dell'Off prevede 7 giornate dedicate al teatro e alla danza contemporanei; 6 spettacoli in programma presso il Teatro Nido dell'Aquila; 6 incontri con il pubblico con focus sullo spettacolo della sera precedente; 1 workshop di critica teatrale guidato da Teatro e Critica che cura anche il foglio quotidiano distribuito nei luoghi del Festival; 1 Incontro pubblico sullo stato dell'arte del teatro indipendente in Italia.

Possono partecipare alla call compagnie teatrali, gruppi di professionisti o singoli professionisti del teatro e della danza che operano sul territorio nazionale. Lo spettacolo dovrà essere un debutto nazionale o avere effettuato al massimo una o due repliche e comunque non deve aver programmato repliche in Umbria. Per tutti i dettagli relativi alla partecipazione, la call è scaricabile dal sito www.todifestival.it. La proposta va inviata entro e non oltre il prossimo 21 maggio.

Luigi Foglietti