AMBIENTE

MARSCIANO «Per noi - dice Diego Vinti del Comitato antinquinamento Olmeto Marsciano - con la nuova amministrazione comunale il fulcro della tematica Eternit e ambiente, che interessa il nostro territorio, si sposta dalla padella alla brace».

È infatti da molto tempo che gli abitanti del cosiddetto Triangolo delle Bermude, Spina Olmeto San Valentino - Sant'Elena, attendono che il Comune provveda a bonificare 2500 metri quadrati di eternit, estremamente pericolosi per i potenziali danni alla salute, materiali che ricoprono alcuni capannoni di proprietà del Comune stesso presso le strutture della Sia, i cui interessi sembrerebbero tutelati proprio dall'amministrazione comunale». «Come è noto specifica Vinti a conferma della gravità della situazione, recentemente l'Umbria è stata inserita in una classifica molto negativa come regione con il più alto numero di decessi causati dall'Eternit».

Poi la forte censura: «Mentre gli onesti e scrupolosi cittadini, rispettosi dell'ambiente, decidono di bonificare a proprie spese le coperture in eternit poste su alcune strutture di loro proprietà, l'amministrazione comunale, che dovrebbe dare l'esempio ai propri cittadini, aspetta passivamente un contributo chiesto alla Regione, contributo che non è stato preso in considerazione e che molto probabilmente non arriverà mai». Nel mirino finisce anche l'assessore Consalvi cui vengono ricordate le promesse elettorali prontamente disattese. «L'intervento di bonifica dell'intera area del ex biodigestore si sarebbe potuto inserire nel Pnrr, Piano di ripresa e resilienza, tra i progetti richiesti dalla Regione suggeriscono piano che verrà finanziato con i soldi Europei del Recovery, visto che lo stesso Governo pone molta attenzione alle questioni ambientali, ma evidentemente alla amministrazione a trazione leghista non interessano le politiche di salvaguardia del territorio delle frazioni nord del Marscianese».

