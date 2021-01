L'IDEA

MARSCIANO Dall'Umbria agli Emirati Arabi, precisamente dalle rive del Nestore alle spiagge del Golfo Persico dove si bagna Dubai, per trovare una vetrina di lusso per promuovere turisticamente il territorio e le attività economiche.

Il Comune ha infatti aderito ad un progetto di promozione turistica e commerciale promosso dalla Pro-loco. E' stato pubblicato un avviso per individuare aziende locali interessate a farsi conoscere nella terra dei ricchi emiri per commercializzare prodotti appartenenti alle filiere dell'enogastronomia, dell'artigianato, dell'edilizia, dell'arredo, del design e del turismo. La vetrina che sarà allestita nello spazio espositivo di un Building Bay Gate, situato nella Business area di Dubai, famosa per i negozi di lusso, gli edifici ultramoderni e la vivace vita notturna, resterà aperta per un anno a partire da marzo 2021 «Si tratta di una buona opportunità spiega il vicesindaco Andrea Pilati con delega a sviluppo economico, commercio e turismo per dare spazio e visibilità sia all'accoglienza turistica del nostro territorio che alle sue produzioni tipiche nell'ambito enogastronomico, ma anche dell'artigiano, dell'edilizia e degli arredi, in cui Marsciano vanta una lunga tradizione e una riconosciuta qualità produttiva.

Il tutto in una città, Dubai, dinamica e strategico crocevia internazionale di merci, servizi e persone tra l'Occidente e l'Oriente. All'allestimento di questa vetrina si accompagnerà anche una azione volta all'acquisizione di contatti per lo sviluppo di sinergie attraverso cui favorire la promo-commercializzazione dei prodotti e servizi delle nostre aziende».

Luigi Foglietti

