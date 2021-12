Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

MARSCIANO Con lo slogan borghi sicuri è stato varato un progetto di prevenzione e soccorso pubblico per Marsciano e zone limitrofe grazie all'impegno del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche della Polizia di Stato. La finalità è assicurare un'attività di controllo del territorio che possa tenere conto delle esigenze di prevenzione evidenziate dall'analisi dei dati relativi alla criminalità nella provincia di Perugia e della richiesta e percezione di sicurezza della popolazione, attraverso, anche, le istanze e sollecitazioni delle comunità. Il tutto a seguito della richiesta di una maggiore presenza nel territorio comunale di forze dell'ordine, fatta dal sindaco Francesca Mele, a seguito di una serie di furti nelle zone nord e nord est.

A tal fine sono stati realizzati, nel comprensorio marscianese, una serie di controlli, eseguiti senza soluzione di continuità nelle fasce orarie diurne e notturne, da personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dal Reparto prevenzione Crimine. Oltre a Marsciano i controlli hanno toccato borghi, frazioni e località come: Schiavo, Cerqueto, San Biagio della Valle, San Valentino della Collina, Papiano, Spina e Castiglione della Valle. I servizi, strategicamente strutturati, sono iniziati dopo un briefing, tenutosi nel Municipio di Marsciano tra i dirigenti dei due reparti della Polizia di Stato con il comandante della Polizia Municipale marscianese. Tale incontro è servito per organizzare le dinamiche di intervento, evidenziando le zone di maggiore interesse, zone in cui si sono concretizzati fenomeni di furto in abitazione ed altre realtà criminali. Il piano di intervento ha visto 10 equipaggi della polizia di Stato, coadiuvati da pattuglie della polizia locale, che hanno effettuato servizi anche con 25 posti di controllo, riuscendo così ad identificare oltre 250 persone, cittadini italiani e stranieri. Nella fitta rete sono incappati soggetti con svariati precedenti di Polizia, oltre 80 veicoli e 19 esercizi come bar, luoghi di ritrovo e centri commerciali. Inoltre la Questura di Perugia sta eseguendo controlli anche in alcuni casolari, che si trovano in pessimo stato di conservazione, e che si sono rivelati luoghi di ritrovo di persone senza fissa dimora, né attività lavorativa, presumibilmente dediti ad azioni criminose quale unico mezzo di sostentamento.

«Lo scopo del Progetto Borghi Sicuri ribadisce il questore di Perugia Giuseppe Bellassai - è quello di realizzare una attività di prevenzione organizzata e disciplinata e di corrispondere alle esigenze di sicurezza reale e percepita del cittadino, dando concretezza al concetto dell'Esserci Sempre, caposaldo dell'azione svolta dalla Polizia di Stato». Il personale impegnato è stato avvicinato in più occasioni dagli abitanti, entusiasti della presenza della polizia nel proprio territorio.

Luigi Foglietti

