6 Marzo 2021

L'APPELLO

MARSCIANO Ancora non si conosce la data del rientro a scuola, ma nell'attesa, il Comune ha invitato, alunni e studenti di ogni ordine e grado, infanzia da 0 a 6 anni, primarie e secondarie fino a 19 anni, e tutto il personale docente e non docente, ad eseguire i test rapidi per l'individuazione degli anticorpi anti Coronavirus. L'appuntamento per effettuare il test, naturalmente a titolo gratuito, si può richiedere in tutte le farmacie che hanno aderito al progetto di screening promosso dalla Regione Umbria. Tale programma di testing è promosso dalla Regione dell'Umbria in accordo con le farmacie pubbliche e private convenzionate. Il Comune, quindi, in vista di una prossima ripresa della didattica in presenza, invita studenti e personale scolastico ad approfittare di questa opportunità, quale misura di sostegno allo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche. Per la migliore procedura, lo stesso comune, ha anche provveduto ad inviare una lettera alle direzioni didattiche delle scuole del territorio invitandole a contattare le famiglie degli studenti. L'elenco delle farmacie, dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e della riservatezza, che aderiscono a questo progetto è consultabile sul sito di Federfarma Umbria a questo indirizzo https://www.umbria.federfarma.it/Home/Servizi-al-cittadino/Screening-test-rapidi-antigenici.aspx L'esecuzione del test avviene su appuntamento e previa compilazione di una autocertificazione reperibile direttamente presso le farmacie.

Luigi Foglietti