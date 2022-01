Domenica 23 Gennaio 2022, 05:03

MARSCIANO Il sindaco Francesca Mele quando si tratta di difendere la salute della popolazione dimentica la sua appartenenza alla Lega e, fuori dal coro muto dei colleghi della stessa parte, si erge a tutore dell'ospedale della Media Valle del Tevere che, per scelte della Regione, secondo l'opposizione, viene continuamente messo a rischio. Negli ultimi tempi il destino della struttura, che dovrebbe servire un comprensorio con 60mila abitanti, malgrado le promesse, è ridimensionato per consentire la riattivazione di alcuni posti letto destinati a pazienti Covid-19. «Questa riattivazione afferma decisa Mele - non deve in alcun modo compromettere il percorso intrapreso presso il nosocomio, a partire dalla scorsa estate, di ripristino dei servizi, dopo che tutta la struttura era stata trasformata in Covid hospital, con la conseguenza di pesantissimi disagi per la tutela della salute, che tutta la popolazione del comprensorio ha dovuto sopportare». Poi entrando nel dettaglio aggiunge con fermezza: «I 24 posti letto che la Regione ha ora destinato a pazienti Covid presso l'ospedale di Pantalla, devono rendersi compatibili con il mantenimento di tutti gli altri servizi, a partire dalla chirurgia e dal reparto di medicina, oltre che dal pronto soccorso, e li esorto a procedere con maggiore velocità, rispetto a quanto fin qui avvenuto». Ma non è tutto perché il sindaco precisa: «Un segnale in questo senso si deve dare con il rapido ritorno in servizio presso il nosocomio, di tutto il personale medico e infermieristico che da un po' di tempo è stato dirottato verso altri ospedali della regione, pregiudicando il sostanziale ritorno dei vari reparti alla piena operatività».

Luigi Foglietti