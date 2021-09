Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

IL NODO

MARSCIANO Il sindaco Francesca Mele, insieme all'assessore alle politiche scolastiche Dora Giannoni, prendono carte e penna e riscrivono all'Ufficio scolastico regionale perché aumenti il personale docente necessario a mantenere una doppia sezione presso la scuola media di Spina. La frazione, infatti, dopo il terremoto del 2009, ha recuperato i numeri della popolazione. La stessa cosa hanno fatto le famiglie dei ragazzi coinvolti. Con la nuova lettera si chiedere un intervento urgente per superare le criticità che interessano la scuola media di Spina dove, al momento, il numero di docenti assegnati non è sufficiente a mantenere 2 sezioni da 15 alunni anche per il secondo anno, con conseguente formazione di una unica classe seconda con 30 studenti. Nella lettera, l'Ente esprime la ferma contrarietà per le politiche di assegnazione degli organici che a Spina penalizzano studenti e famiglie. L'obiettivo condiviso tra Comune e famiglie è quello di arrivare in modo pragmatico ad una celere soluzione che permetta il ripristino delle due sezioni e quindi migliori condizioni per lo svolgimento della didattica e della gestione della sicurezza anche in ambito di protocolli anti Covid-19. In attesa di risposte l'amministrazione comunale, in questi giorni, ha incontrato le famiglie, alle quali ha promesso che proseguirà la sua azione tesa a sostenerne le giuste istanze di fronte all'Ufficio regionale, per evitare che i criteri di assegnazione dei docenti siano basati solo sul numero complessivo di iscritti.

Luigi Foglietti