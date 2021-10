Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:00

BUONE AZIONI

MARSCIANO Domenica prossima la città renderà omaggio alla Protezione civile e al Centro operativo comunale per il lavoro svolto nell'emergenza sanitaria. Appuntamento per la cerimonia di consegna di un riconoscimento al Teatro Concordia alle 10,45. «Fin dai primi giorni di marzo 2020 spiega l'assessore Francesca Borzacchiello - il sistema di Protezione civile locale, con l'intervento del Gruppo comunale in sinergia con il Centro operativo comunale e con altri uffici dell'Ente, si è attivato per dare supporto alla popolazione e mettere in atto tutte le misure per la sicurezza pubblica». L'assessore ha poi motivato: «Un impegno grandissimo, che ha richiesto e sta richiedendo le energie, le competenze e l'abnegazione di decine di persone, è per questo che ai protagonisti di questo impegno vogliamo dare il giusto riconoscimento pubblico». All'evento prenderà parte anche il sindaco Francesca Mele con i membri della Giunta comunale. «Nell'affrontare l'emergenza pandemica ha sottolineato il sindaco la macchina comunale è stata sottoposta ad un grande carico di lavoro, tengo quindi particolarmente, a nome di tutta la comunità di Marsciano, a rinnovare il ringraziamento a tutti e questa sarà l'occasione».

