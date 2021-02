AMBIENTE

MARSCIANO Sempre attenta la vigilanza del Comitato antinquinamento di Olmeto, Sant'Elena, San Valentino della Collina, Spina, Castello delle Forme, Villanova: «Dopo l'approvazione della maggioranza della proposta dei consiglieri comunali Platoni (Lega), Gelosia (Forza Italia) e Lepanti (Fratelli d'Italia) riguardante l'annoso problema degli allevamenti intensivi che stanno rendendo invivibile la zona nord del Comune, approvazione votata nell'ultimo consiglio comunale, esprimiamo profonda delusione e preoccupazione per la salute dei cittadini della zona nord del territorio marscianese». La Regione Umbria, con delibera di giunta 1237 del 2019 aveva individuato nel territorio comunale di Marsciano delle zone vulnerabili ai nitrati, zone, cioè, in cui l'inquinamento delle falde acquifere superficiali e profonde è elevato.

«A questo punto proseguono - per evitare ulteriori peggioramenti della situazione sanitaria delle nostre acque, le aziende zootecniche che ricadono in tali aree debbono assolutamente ridurre il carico di azoto organico distribuito sui terreni, adeguare strutturalmente gli stoccaggi dei reflui zootecnici e sospenderlo nel periodo invernale».

«Invece cosa ha fatto la maggioranza di centrodestra? spiegano il capogruppo della Lega con il consenso delle altre forze politiche alleate, chiede al consiglio comunale di approvare la richiesta di finanziamenti alla Regione a sostegno delle attività zootecniche e in particolare degli allevamenti suinicoli per migliorare la qualità della vita nei territori, senza però contattare i cittadini delle zone interessate».

Luigi Foglietti

