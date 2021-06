MEMORIA

MARSCIANO Così come è scritto sulla lapide che lo ricorda, il Comune, ancora una volta, ha inteso commemorare il carabiniere Giuseppe Briganti che, esempio luminoso delle tradizioni dell'Arma, il 17 giugno 1944, immolò la sua giovane esistenza per opporsi al tedesco invasore. Giuseppe Briganti, a soli 24 anni, era infatti nato a Cortona il 17 ottobre del 1920, dopo essere stato catturato nelle campagne del territorio di Marsciano, da una pattuglia tedesca intenta a un rastrellamento, venne ucciso dopo brutali torture senza rivelare nulla al nemico. Dinanzi a quella lapide affissa sulla stazione cittadina dei carabinieri, si è svolta la cerimonia di commemorazione del 77° anniversario della scomparsa dell'eroico carabiniere che nel 1949 fu insignito della Medaglia d'Argento al Valore Militare. A ricordare l'episodio e il carabiniere, il vice sindaco, Andrea Pilati, il presidente dell'Anpi Valeriano Tascini, autorità civili e religiose, nonché una foltissima presenza di carabinieri in servizio e in congedo. La cerimonia è stata utile anche per ricordare i numerosi carabinieri che, durante il secondo conflitto mondiale, persero la vita in combattimento per opporsi all'avanzata nazifascista, talora compiendo gesti eroici offrendo le loro vite per salvare quella di inermi civili condannati alla fucilazione. I carabinieri della locale stazione hanno deposto una corona d'alloro.

